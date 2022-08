Lei Geral de Proteção de Dados: Sebrae lança e-book sobre a temática para empresas

Na noite desta quinta-feira (4), o Sebrae fez o lançamento do e-book “6 passos para implantar a LGPD na minha empresa” com a presença da advogada especialista em direito digital Joane Lopes e o diretor administrativo-financeiro Francinei Santos, no galpão do Sebrae na Expoacre 2022.

O e-book, chamado assim por ser um livro digital, é um resumo de todas as etapas de um processo de habituação da LGPD, a lei abrange qualquer dado objetivo, seja por meio físico ou virtual.

Segundo a advogada, é importante que todos fiquem atentos com a proteção de dados. “Atualmente, o mais importante, o tesouro, é o dado pessoal. Através dos seus dados pessoas podem ter acessos às suas finanças, à coisas íntimas e sensíveis. Esse momento é relevante para o direito digital e para a sociedade, pois estamos na era digital e estamos avançando nos quesitos físicos pois são coletados nossos dados para um cadastramento”, explica.

De acordo com Joane Lopes, a Lei Geral de Proteção de Dados busca exatamente o que o nome diz, proteger os dados pessoais de cada pessoa, principalmente em situações de cadastros, onde é necessário preencher com alguns dados pessoais que não podem ser vazados na internet.

Para o diretor administrativo-financeiro do Sebrae AC, Francinei Santos, a lei veio como um marco legal no Brasil para trazer proteção e segurança dos dados. “Se nós sabemos que conhecimento é poder, a informação é a chave que vai girar esse conhecimento. Se nós travamos e escondemos a chave, que são os dados, não vamos transferir esse conhecimento, ou seja, esse poder para as mãos de estranhos”, explica.