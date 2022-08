Libertadores chega a 100 jogos de mata-mata entre brasileiros; veja números e curiosidades

O ge reuniu estatísticas e curiosidades. Veja abaixo:

Palmeiras tem o melhor saldo e Abel Ferreira invicto

As duas últimas edições alavancaram o Palmeiras no posto de clube brasileiro com o melhor saldo de classificações em confrontos caseiros no mata-mata. Em 2020, o Verdão conquistou seu bicampeonato em final contra o Santos, no Maracanã. No ano passado, foi a vez de levar o tri batendo o Flamengo em Montevidéu – depois de passar por São Paulo e Atlético-MG nas fases anteriores.

O Palmeiras levou a melhor em 10 dos 15 mata-matas que teve diante de brasileiros, sendo comandado por Abel Ferreira nos quatro últimos. O treinador português, inclusive, não perdeu uma partida sequer: foram três vitórias e três empates.

Veja o desempenho do Palmeiras:

1994 – Oitavas de final x São Paulo – ELIMINADO ❌

1995 – Quartas de final x Grêmio – ELIMINADO ❌

1999 – Oitavas de final x Vasco – CLASSIFICADO ✅

1999 – Quartas de final x Corinthians – CLASSIFICADO ✅

2000 – Semifinal x Corinthians – CLASSIFICADO ✅

2001 – Oitavas de final x São Caetano – CLASSIFICADO ✅

2001 – Quartas de final x Cruzeiro – CLASSIFICADO ✅

2005 – Oitavas de final x São Paulo – ELIMINADO ❌

2006 – Oitavas de final x São Paulo – ELIMINADO ❌

2009 – Oitavas de final x Sport – CLASSIFICADO ✅

2019 – Quartas de final x Grêmio – ELIMINADO ❌

2020 – Final x Santos – CAMPEÃO ✅ 🏆

2021 – Quartas de final x São Paulo – CLASSIFICADO ✅

2021 – Semifinal x Atlético-MG – CLASSIFICADO ✅

2021 – Final x Flamengo – CAMPEÃO ✅ 🏆

Em má fase recente quando o assunto é disputa por pênaltis, o Palmeiras tem um excelente retrospecto contra brasileiros em decisões do tipo. Venceu todas as cinco, contra Corinthians (1999 e 2000), São Caetano (2001), Cruzeiro (2001) e Sport (2009). Ídolo do clube, Marcos defendeu oito de 24 cobranças nestas ocasiões.

Atlético-MG e o fim do pesadelo do gol marcado fora de casa

O Galo foi quem mais sofreu com o critério do gol qualificado, fora de uso a partir da atual edição. Foram duas eliminações por conta dele: a primeira nas quartas de final de 2016, diante do São Paulo, e a última na semifinal da edição passada, quando empatou os dois jogos contra o Palmeiras e viu a equipe paulista garantir vaga na decisão.

Veja o desempenho do Atlético-MG:

2000 – Oitavas de final x Athletico-PR – CLASSIFICADO ✅

2000 – Quartas de final x Corinthians – ELIMINADO ❌

2013 – Oitavas de final x São Paulo – CLASSIFICADO ✅

2015 – Oitavas de final x Internacional – ELIMINADO ❌

2016 – Quartas de final x São Paulo – ELIMINADO ❌

2021 – Semifinal x Palmeiras – ELIMINADO ❌

Flamengo é dono do maior agregado e tem artilheiro como desfalque

Apesar da derrota para o Palmeiras na final de 2021, o Flamengo melhorou seu aproveitamento diante de brasileiros nos últimos anos. No ano de seu último título, 2019, foram duas classificações, diante de Internacional e Grêmio. Contra o Tricolor gaúcho, inclusive, o Rubro-Negro construiu o maior placar agregado em duelos de mata-mata entre brasileiros.

Os maiores placares agregados entre brasileiros:

Flamengo 6 x 1 Grêmio (Semifinal de 2019) Atlético-MG 6 x 2 São Paulo (Oitavas de final, 2013)

Santos 5 x 1 Botafogo (Semifinal, 1963)

Sâo Paulo 5 x 1 Athletico-PR (Final, 2005)

São Paulo 4 x 0 Cruzeiro (Quartas de final, 2010)

E é um jogador do Flamengo quem ostenta a maior artilharia recente. Se Jardel e Luizão marcaram oito vezes cada, Bruno Henrique chegou perto em jogos disputados de 2017 para cá. Marcou duas vezes pelo Santos e quatro pelo seu atual clube – dois contra o Internacional e dois contra o Grêmio em 2019. Lesionado e fora da temporada, porém, ele não será uma opção para o técnico Dorival Júnior.

Veja o desempenho do Flamengo:

1993 – Quartas de final x São Paulo – ELIMINADO ❌

2010 – Oitavas de final x Corinthians – CLASSIFICADO ✅

2018 – Oitavas de final x Cruzeiro – ELIMINADO ❌

2019 – Quartas de final x Internacional – CLASSIFICADO ✅

2019 – Semifinal x Grêmio – CLASSIFICADO ✅

2021 – Final x Palmeiras – VICE ❌🥈

Corinthians reencontra o último algoz

O Timão tem boas lembranças de seus dois últimos duelos de mata-mata contra brasileiros em Libertadores. Aconteceram justamente no ano do único título do clube, em 2012, quando passou por Vasco e Santos antes de enfrentar o Boca Juniors na decisão. O último fracasso, porém, é justamente contra o adversário das quartas em 2022.

Adriano Imperador e Ronaldo Fenômeno estavam em campo quando o Flamengo tirou o Corinthians da Libertadores de 2010 em pleno Pacaembu, por conta do gol marcado fora de casa.

Veja o desempenho do Corinthians:

1996 – Quartas de final x Grêmio – ELIMINADO ❌

1999 – Quartas de final x Palmeiras – ELIMINADO ❌

2000 – Quartas de final x Atlético-MG – CLASSIFICADO ✅

2000 – Semifinal x Palmeiras – ELIMINADO ❌

2010 – Oitavas de final x Flamengo – ELIMINADO ❌

2012 – Quartas de final x Vasco – CLASSIFICADO ✅

2012 – Semifinal x Santos – CLASSIFICADO ✅

Todos os jogos de mata-mata entre brasileiros na Libertadores Edição Fase Mandante Placar Visitante 1963 Semifinal Santos 1 x 1 Botafogo 1963 Semifinal Botafogo 0 x 4 Santos 1989 Quartas Internacional 1 x 0 Bahia 1989 Quartas Bahia 0 x 0 Internacional 1992 Quartas Criciúma 0 x 1 São Paulo 1992 Quartas São Paulo 1 x 1 Criciúma 1993 Quartas Flamengo 1 x 1 São Paulo 1993 Quartas São Paulo 2 x 0 Flamengo 1994 Oitavas Palmeiras 0 x 0 São Paulo 1994 Oitavas São Paulo 2 x 1 Palmeiras 1995 Quartas Grêmio 5 x 0 Palmeiras 1995 Quartas Palmeiras 5 x 1 Grêmio 1996 Oitavas Botafogo 1 x 1 Grêmio 1996 Oitavas Grêmio 2 x 0 Botafogo 1996 Quartas Corinthians 0 x 3 Grêmio 1996 Quartas Grêmio 0 x 1 Corinthians 1997 Quartas Cruzeiro 2 x 0 Grêmio 1997 Quartas Grêmio 2 x 1 Cruzeiro 1998 Oitavas Vasco 2 x 1 Cruzeiro 1998 Oitavas Cruzeiro 0 x 0 Vasco 1998 Quartas Grêmio 1 x 1 Vasco 1998 Quartas Vasco 1 x 0 Grêmio 1999 Oitavas Palmeiras 1 x 1 Vasco 1999 Oitavas Vasco 2 x 4 Palmeiras 1999 Quartas Palmeiras 2 x 0 Corinthians 1999 Quartas Corinthians 2 x 0 Palmeiras 2000 Oitavas Atlético-MG 1 x 0 Athletico-PR 2000 Oitavas Athletico-PR 2 x 1 Atlético-MG 2000 Quartas Atlético-MG 1 x 1 Corinthians 2000 Quartas Corinthians 2 x 1 Atlético-MG 2000 Semifinal Corinthians 4 x 3 Palmeiras 2000 Semifinal Palmeiras 3 x 2 Corinthians 2001 Oitavas São Caetano 1 x 0 Palmeiras 2001 Oitavas Palmeiras 1 x 0 São Caetano 2001 Quartas Palmeiras 3 x 3 Cruzeiro 2001 Quartas Cruzeiro 2 x 2 Palmeiras 2005 Oitavas Palmeiras 0 x 1 São Paulo 2005 Oitavas São Paulo 2 x 0 Palmeiras 2005 Quartas Athletico-PR 3 x 2 Santos 2005 Quartas Santos 0 x 2 Athletico-PR 2005 Final Athletico-PR 1 x 1 São Paulo 2005 Final São Paulo 4 x 0 Athletico-PR 2006 Oitavas Palmeiras 1 x 1 São Paulo 2006 Oitavas São Paulo 2 x 1 Palmeiras 2006 Final São Paulo 1 x 2 Internacional 2006 Final Internacional 2 x 2 São Paulo 2007 Oitavas São Paulo 1 x 0 Grêmio 2007 Oitavas Grêmio 2 x 0 São Paulo 2007 Semifinal Grêmio 2 x 0 Santos 2007 Semifinal Santos 3 x 1 Grêmio 2008 Quartas São Paulo 1 x 0 Fluminense 2008 Quartas Fluminense 3 x 1 São Paulo 2009 Oitavas Palmeiras 1 x 0 Sport 2009 Oitavas Sport 1 x 0 Palmeiras 2009 Quartas Cruzeiro 2 x 1 São Paulo 2009 Quartas São Paulo 0 x 2 Cruzeiro 2009 Semifinal Cruzeiro 3 x 1 Grêmio 2009 Semifinal Grêmio 2 x 2 Cruzeiro 2010 Oitavas Flamengo 1 x 0 Corinthians 2010 Oitavas Corinthians 2 x 1 Flamengo 2010 Quartas Cruzeiro 0 x 2 São Paulo 2010 Quartas São Paulo 2 x 0 Cruzeiro 2010 Semifinal Internacional 1 x 0 São Paulo 2010 Semifinal São Paulo 2 x 1 Internacional 2012 Oitavas Internacional 0 x 0 Fluminense 2012 Oitavas Fluminense 2 x 1 Internacional 2012 Quartas Vasco 0 x 0 Corinthians 2012 Quartas Corinthians 1 x 0 Vasco 2012 Semifinal Santos 0 x 1 Corinthians 2012 Semifinal Corinthians 1 x 1 Santos 2013 Oitavas São Paulo 1 x 2 Atlético-MG 2013 Oitavas Atlético-MG 4 x 1 São Paulo 2015 Oitavas Atlético-MG 2 x 2 Internacional 2015 Oitavas Internacional 3 x 1 Atlético-MG 2015 Oitavas São Paulo 1 x 0 Cruzeiro 2015 Oitavas Cruzeiro 1 x 0 São Paulo 2016 Quartas São Paulo 1 x 0 Atlético-MG 2016 Quartas Atlético-MG 2 x 1 São Paulo 2017 Oitavas Athletico-PR 2 x 3 Santos 2017 Oitavas Santos 1 x 0 Athletico-PR 2017 Quartas Botafogo 0 x 0 Grêmio 2017 Quartas Grêmio 1 x 0 Botafogo 2018 Oitavas Flamengo 0 x 2 Cruzeiro 2018 Oitavas Cruzeiro 0 x 1 Flamengo 2019 Quartas Flamengo 2 x 0 Internacional 2019 Quartas Internacional 1 x 1 Flamengo 2019 Quartas Grêmio 0 x 1 Palmeiras 2019 Quartas Palmeiras 1 x 2 Grêmio 2019 Semifinal Grêmio 1 x 1 Flamengo 2019 Semifinal Flamengo 5 x 0 Grêmio 2020 Quartas Grêmio 1 x 1 Santos 2020 Quartas Santos 4 x 1 Grêmio 2020 Final * Palmeiras 1 x 0 Santos 2021 Quartas São Paulo 1 x 1 Palmeiras 2021 Quartas Palmeiras 3 x 0 São Paulo 2021 Semifinal Palmeiras 0 x 0 Atlético-MG 2021 Semifinal Atlético-MG 1 x 1 Palmeiras 2021 Final * Palmeiras 2 x 1 Flamengo