Libertadores: Vélez e Flamengo duelam por vaga na final

Nesta quarta-feira (31/8) às 21h30, Vélez x Flamengo fazem o jogo de ida da semifinal da Libertadores no Estádio José Amalfitani, na Argentina.

O clube argentino chegou à semifinal após vencer o Talleres, também da Argentina, nos dois confrontos das quartas de final. Já o Flamengo chega após despachar o Corinthians também com duas vitórias nos jogos das quartas. Mesmo não sendo uma rivalidade mais aguçada, o confronto é considerado um folclore por conta de socos e voadoras ocorridos em 1995, pela extinta Supercopa Libertadores. Na ocasião, os clubes protagonizaram uma verdadeira batalha campal. Batalha campal de 1995 O duelo ocorreu na primeira fase da competição. No jogo de ida, na casa do Vélez, o Flamengo levou a melhor vencendo por 3 x 2 de virada, com gols de Edmundo, Sávio e Rodrigo Mendes. Porém, foi na segunda partida que a confusão generalizada ganhou os holofotes. Na partida disputada no Parque do Sabiá, em Uberlândia, quando a partida já se encaminhava para o final, Edmundo tentou driblar um defensor do Vélez, que acabou deixando o cotovelo no brasileiro. Com isso, Edmundo acabou proferindo um tapa no rosto de Zandoná, que revidou com um soco por trás dando inicio a guerra. Na época, o baixinho Romário também estava no Flamengo e foi para a briga acertando a histórica voadora no zagueiro argentino.

Zandona x Edmundo e a voadora de Romário. Flamengo 3×0 Vélez na Libertadores de 1995. A briga que virou até bandeira na Argentina. pic.twitter.com/Oh9Tz7C1VP — Planeta do Futebol 🌎 (@futebol_info) January 27, 2021

Em entrevista ao GE, em 2021, Washington Rodrigues, ex-treinador do Flamengo na ocasião, relembrou a pancadaria.

“Foi um pega para capar que começou em Buenos Aires e terminou em Uberlândia. Zandoná deu um tapa e fez o Edmundo sangrar. Ele tirou o sangue com a mão e passou no rosto do argentino, mas deu as costas. Foi quando tomou uma pancada que ficou sem som e sem imagem. O Romário daquele tamaninho deu a voadora. Quando a polícia entrou, eu falei que na Argentina eles ficam do lado dele, aqui eles tinham que ficar do nosso lado. Foram dez minutos de pancadaria. Vencemos as duas e foi um duelo que me deu muita alegria.” disse o ex-treinador.

“Vamos jogar bola, mas se tiver briga… Ninguém pode brigar sozinho, se tiver briga de um, é briga de todo mundo. Todo mundo entra em campo e vai para o pau, que o juiz vai ficar tonto sem saber o que fazer” completou.

A confusão é considerada uma das mais históricas do futebol Sul-Americano. No placar vitória do Flamengo por 3 x 0, eliminando o rival Hermano.

Histórico geral

Para os torcedores que se prendem a estatísticas, na história do confronto, o clube carioca leva vantagem. São 10 jogos, sendo seis triunfos do Rubro-Negro, dois empates e apenas duas vitórias do Vélez.

Além disso, o clube brasileiro também leva vantagem nos confrontos disputados com mando de campo do Vélez. Nos cinco confrontos na casa dos Hermanos foram três vitórias do Rubro-Negro, um empate e apenas uma derrota.

O último confronto entre eles aconteceu na Libertadores de 2021 pela fase grupos. No duelo do Estádio José Amalfitani, o Flamengo venceu por 3 x 2 e conquistou os três pontos fora de casa. Já no Rio o duelo terminou empatado sem gols.