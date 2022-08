Líder de facção em Sena é preso por mandar torturar e estuprar rival

O homem identificado pelas iniciais S. S. dos S., de 30 anos, preso na manhã desta segunda-feira (15), pela Polícia Civil, em Sena Madureira, causou indignação até para os agentes experientes em matéria de crimes com elevado grau de sofisticação e covardia.

Morador do bairro Vitória, em Sena Madureira, o acusado chefiava uma seção local de uma organização criminosa e, a partir daí, mandava executar crimes diversos, como torturas seguidas de estupro.

Foi o que ocorreu com de K. S de C, de 24 anos, julgado pelo tribunal do crime e acusado de integrar organização criminosa rival daquela integrada pelo acusado, razão pela qual, além da tortura física, passou por uma ainda mais grave: o estupro.

O caso foi registrado no último dia dois de agasto, lá mesmo em Sena Madureira.

Na época, foi preso em flagrante como executor do crime A. F. da S. que confessou ter recebido ordens de S. S. dos S. Ele está preso na Delegacia local mas deve ser encaminhado para o sistema prisional, na penitenciária Evaristo de Moraes, em Sena Madureira.