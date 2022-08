Linn da Quebrada passa por cirurgia de feminização facial e é atacada: ‘Que baboseira’

A influenciadora digital e cantora Linn da Quebrada surpreendeu os fãs, nos últimos dias, compartilhando em seus perfis oficiais, o resultado de uma cirurgia de afirmação de gênero. As publicações, que vieram com as revelações sobre o procedimento, pegaram os seguidores de surpresa nas redes sociais.

No Instagram, a ex-participante do “Big Brother Brasil 22“, reality show da TV Globo, mostrou alguns detalhes da cirurgia de feminilização, com fotos do rosto inchado pós-cirurgia e a recuperação. Além das imagens, Lina ainda fez um desabafo no Twitter sobre o período que está vivendo, repousando após o procedimento.

“Muito chique ser eu com todos os encontros, trancos e barrancos que com seus cortes, no fazem. Mas, o mais babadeiro e misterioso nesse caminho, é o que vamos fazer com aquilo que fizeram de nós”, comentou Linn da Quebrada. Após diversas declarações sobre a cirurgia de afirmação de gênero, a cantora virou alvo de comentários negativos.

Nas redes sociais, diversos seguidores e internautas mandaram mensagens opinando sobre a “necessidade” da atriz fazer o procedimento de afirmação de gênero. Além das tradicionais críticas que ela sempre recebe, alguns haters também atacaram e detonaram suas fotos e imagens, que foram divulgadas quando a ex-BBB saiu do hospital.

“Sei lá, mas ela tatuou o ‘Ela’ pra que haja uma afirmação, e agora isso! Acho que está dentro dela isso, ela na verdade não precisa de afirmação de ninguém! Basta ela saber o que ela se identifica. Mas enfim… Só minha opinião”, opinou uma seguidora. “Se não mudar o coração, nada adianta mudar a aparência”, debochou outro internauta.

“Agora só precisa fazer uma cirurgia pra ser mais amável, ter mais empatia e ser mais humana”, criticou Jamires, seguidor do Instagram que não curtiu as mudanças feitas por Linn da Quebrada. “Espero que depois da cirurgia ela tenha um pouco mais de humildade”, disse outra internauta. “Que baboseira, desde quando rinoplastia é afirmação de gênero?”, comentou Nubia.