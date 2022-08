Lipe Ribeiro retorna ao posto de conselheiro amoroso no Vai dar Namoro ao lado de Thayse Theixeira

Em clima de Dia dos Pais, o Hora do Faro deste domingo (14) apresenta uma edição especial do Vai dar Namoro: dessa vez, quem tem que passar as cantadas são as mulheres! Os ex-peões Lipe Ribeiro e Thayse Teixeira ficam com os postos de conselheiros amorosos. Lipe, inclusive, já participou do programa em outra ocasião e chegou a beijar uma das participantes. Será que ele vai “furar o olho” dos participantes de novo?

Depois do baile, se rolar beijão entre os casais o apresentador Rodrigo Faro encara um Dança Gatinho com o grupo Turma do Pagode, que vai cantar os sucessos Lancinho, Deixa Em Off, Cobertor de Orelha e o hit mais recente, Fora dos Stories.

O episódio ainda traz uma novidade: a estreia do quadro Chance Para o Amor, que vai ajudar pessoas mais maduras, que já passaram dos 40 anos, a encontrar sua metade da laranja. A cantora carioca Regiane Guerra terá a chance de escolher um novo par entre três pretendentes que se inscreveram para tentar uma chance com ela: o cantor Claudinei, o aposentado Anderson e o empreendedor Marcos. Será que a Regiane também vai beijar?

O rapaz que não agradar as candidatas vai direto para o “Castelo dos Horrores”, com Paulão vestido de mordomo, William como uma múmia, Pirulito de morceguinho e o mal-humorado Pigmeu no papel de “Noiva Cadáver”.

O Hora do Faro é apresentado por Rodrigo Faro e vai ao ar aos domingos, a partir das 15h45. A direção artística é de Cesar Barreto; a direção, de Rita Fonseca e Diego Oliveira.