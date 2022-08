Loja Closet Tropical lança super liquidação com peças por até R$ 39,90 em Rio Branco

Referência em peças de qualidade e em sintonia com as últimas tendências da moda, a loja Closet Tropical lança mais uma grande liquidação. É uma oportunidade imperdível.

Com peças de R$ 39,90 a R$ 149,90 até esgotar o estoque. Pagamento em Pix, cartão débito, crédito ou dinheiro.

A Colset Tropical trabalha também com moda plus size, com marcas renomadas como Talita Kume, Limelight, Brixjeans, AZ, TNG e Elaveste Plus em peças dos mais variados estilos.

A loja funciona de segunda a sexta-feira, das 9h às 18h, e no sábado das 9h às 17h.

A Closet Tropical está localizada na galeria do Posto Tropical, na Travessa Santa Inês, 1036, no bairro Tropical.

Veja fotos dos modelos em oferta: