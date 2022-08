Luciano Camargo sofre exposição de ex sobre descaso do sertanejo com o filho

Luciano Camargo tornou-se um dos maiores sertanejos do Brasil devido a dupla com o irmão, Zezé. Por conta dos holofotes virados para si, ele também lidou com alguns escândalos ao longo dos anos de carreira. O cantor sempre foi exposto por sua ex, Cleo Loyola.

Os dois são pais de Wesley Camargo, que não possui um relacionamento próximo com o pai. Na última quinta-feira (18/9), a mulher voltou a falar sobre a relação entre os dois ao abrir uma caixinha de perguntas e respostas no Instagram.

“O pai do Wesley voltou a falar com ele?”, quis saber um internauta. Sincera, a mulher disse que o cantor ignora o próprio herdeiro há cinco anos e até a neta de 10 anos. “Voltou não! Nem com ele e muito menos com a minha neta, que só tem 10 anos de idade. Acho que já tem uns cinco anos essa história”, respondeu.

Leia a matéria completa no TV Foco.