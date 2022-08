Lula confirma ida à posse de Alexandre de Moraes no TSE; Bolsonaro é esperado

A confirmação da ida do petista à cerimônia, antecipada pelo blog , foi confirmada pela assessoria de imprensa da campanha de Lula.

Na semana passada, Moraes se encontrou com Bolsonaro e o convidou oficialmente para a cerimônia. O ato foi visto como uma tentativa de aproximação por parte do governo com a cúpula da Justiça eleitoral. Bolsonaro já confirmou presença.