Lula fala em reconstrução ambiental e Bolsonaro quer alternativa ao Inpe

As diretrizes de Lula partem de um esforço de reconstrução da política e do sistema ambiental brasileiro, desconfigurados pela gestão bolsonarista, para depois avançar na agenda climática. O programa de Bolsonaro busca dar continuidade a algumas políticas e incorporar temas que não existiam na campanha de 2018, como mudança do clima e desmatamento.

Nos governos petistas o desmatamento saiu de taxas bem acima de 20 mil km2 atingindo o melhor resultado (4,6 mil km2) em 2012. Depois, a derrubada da Amazônia voltou a crescer até o ano eleitoral de 2018. Na gestão de Bolsonaro só fez subir, chegando a níveis muito altos e batendo recorde de queimadas no Cerrado e no Pantanal.

A reportagem traz alguns pontos dos programas de governo ou diretrizes socioambientais apresentados pelas quatro principais candidaturas nas pesquisas de intenção de voto à Presidência.

A base do programa da chapa Lula-Alckmin, em construção pelos partidos aliados, é coordenada por Aloizio Mercadante, presidente da Fundação Perseu Abramo. O que já existe são 121 diretrizes lançadas em junho, sendo que as propostas relativas à sustentabilidade socioambiental e climática são transversais a todo o projeto. “Estamos processando 13 mil propostas da plataforma e mais de 350 entregues por entidades”, diz Mercadante ao Valor.

“Fizemos mesas de diálogos com sindicatos, entidades empresariais, movimentos sociais, cientistas, ambientalistas. É um programa construído coletivamente entre partidos, mas também com a sociedade”, diz Guilherme Santos Mello, professor de economia do Instituto de Economia da Unicamp e que participa da comissão de redação do programa de Lula.

No programa algumas questões são fortes, adianta, como o combate à pobreza e à fome, a geração de oportunidades de trabalho, a recuperação da renda e do salário mínimo. “Do ponto de vista estratégico ressaltaria o que chamamos de transições: a energética, a digital e a ecológica.”

A proposta é de combate ao desmatamento ilegal e promoção do desmatamento líquido zero (com a recomposição de áreas degradadas), do desenvolvimento da sociobioeconomia para os mais de 20 milhões de amazônidas, desenvolvimento em energias renováveis, hidrogênio verde e biomassa. “A Petrobras é um ativo fundamental nesta transição, tanto na dimensão energética como na ecológica. Deve seguir a tendência das empresas de petróleo no mundo que estão se tornando empresas de energia”, continua. “As transições ecológica e energética dialogam com a crise climática e podemos enxergá-las como uma grande oportunidade de transformação.”

Outro ponto central, diz Mello, é a proteção dos direitos indígenas: “São aliados do processo”.

“Há uma consciência de que existe uma guerra na Amazônia e Lula tem sido firme ao falar sobre o impacto da garimpo ilegal, do combate ao narcotráfico, de reconstruir o desmonte que houve no sistema de comando e controle. Mas também em ampliar políticas públicas para incentivar quem está fazendo certo”, diz Pedro Ivo, representante do Rede na construção do programa.

Nas diretrizes da chapa Lula-Alckmin, um dos compromissos é combater “o crime ambiental promovido por milícias, grileiros, madeireiros e qualquer organização econômica que aja ao arrepio da lei”. Outro é fazer com que o país construa “sua trajetória de transição ecológica com base no conhecimento tradicional e científico”.

No programa de Bolsonaro a preocupação com mudança do clima existe, mas mais relacionada à produção agropecuária do que à floresta. O programa de Bolsonaro, coordenado pelo general da reserva Walter Braga Netto, ex-ministro da Defesa e da Casa Civil e vice na chapa, cita 12 vezes a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE) e lembra que a entrada do Brasil no organismo internacional pode trazer novas parcerias comerciais. É clara a intenção de ingresso no país na entidade nas propostas ambientais do texto, como no trecho em que cita o crescimento da geração eólica e solar.

O programa de Bolsonaro cita números de ações de combate a incêndios florestais e ao desmatamento ilegal. Não faz menção às altas taxas de desmatamento nos anos de governo Bolsonaro e queimadas recordes no Cerrado e no Pantanal. O documento menciona a intenção de consolidar o mercado de créditos de carbono, mas não faz conexão com o processo de destruição da floresta.

O Valor procurou entrevistar os autores do programa de Bolsonaro, mas não teve resposta. O Ministério do Meio Ambiente não soube informar quem escreveu a parte ambiental do programa.

O Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE), referência mundial no monitoramento do desmatamento não é citado nas 48 páginas do texto. O programa de monitoramento do órgão teve seus recursos drenados no governo Bolsonaro. O texto manifesta desconfiança aos dados de monitoramento atuais de desmatamento e queimadas, que são divulgados regularmente pelo Inpe. O documento adianta que, no “próximo plano de governo, até para que o assunto tenha a necessária transparência, será determinado o desenvolvimento de metodologias que consolidem e harmonizem as bases de dados”.

O texto cita os satélites de sensoreamento remoto Carcará 1 e 2 que fazem parte do Projeto Lessonia. O projeto reforça o Censipam, das Forças Armadas, e a intenção é ter imagens de alta resolução para combater tráfico de drogas, visualizar queimadas e apoiar o controle de fronteiras. Ao mencionar a defesa da Amazônia, o texto expressa a tese da cobiça internacional. “A Amazônia brasileira é um patrimônio da Nação brasileira. A soberania brasileira é inquestionável e inegociável”, diz.

No capítulo que se refere à “sustentabilidade ambiental”, o programa de Bolsonaro transita por caminhos mais contemporâneos ao citar a bioeconomia, mas o olhar é voltado mais à agropecuária do que à floresta. Há cinco citações para clima e sete menções a desmatamento. O texto menciona coibir “o narcogarimpo”.

Em eventual reeleição, o governo Bolsonaro segue a linha da primeira campanha, em que Bolsonaro prometeu não demarcar nem um centímetro para “reservas indígenas ou para quilombola”.

Em trecho em que cita indígenas e quilombolas, o texto acusa a imprensa. “Embora explorada de maneira distorcida por uma parcela das mídias internacionais e nacionais, notadamente quando o país é o Brasil e o bioma é o amazônico, a Constituição Federal, em seu artigo 225, garante: ‘Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do cidadão e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações’. Não há citações à mineração em terras indígenas, ponto muito controverso e que depende de legislação adequada, mas que o governo, parte do Congresso e o setor de mineração, defendem.

No plano de governo de Ciro Gomes (PDT), terceiro nas pesquisas de intenção de voto para a Presidência, o “crescimento do Brasil passa necessariamente por uma agenda ambiental clara, capaz de provar que a floresta em pé vale muito mais que um campo desmatado”. O programa diz que é essencial realizar um zoneamento econômico e ecológico no país, em especial na Amazônia. “Precisamos mudar a infraestrutura para que seja limpa. Voltar a crescer e gerar empregos conciliando este movimento com a questão ambiental e a transição energética”, diz Nelson Marconi, coordenador do programa do candidato do PDT.

Na proposta de agenda ambiental de Ciro está expressa a necessidade de envolvimento da população local, investimentos em ciência e tecnologia e uma estratégia regional de desenvolvimento com segurança fundiária para combater o desmatamento.

“A Petrobras pode ser uma empresa importante para o país na área de energia renovável. É preciso transformá-la em uma empresa de energia limpa”, diz Marconi. “O mundo vai deixar de usar petróleo em 20 ou 30 anos e o Brasil deve ir na mesma direção”, sugere o economista, professor da FGV-SP, que coordenou o programa de Ciro Gomes também em 2018.

O programa da candidata Simone Tebet (MDB) deve ser divulgado hoje. Candido Bracher, ex-presidente do Itaú Unibanco e Pedro Passos, um dos fundadores da Natura, assinam as propostas socioambientais. São três diretrizes a embasar o plano. Em primeiro lugar, o desmatamento ilegal zero. “É a única forma de nos qualificarmos para o diálogo internacional e aproveitarmos as oportunidades que o Brasil tem”, diz Pedro Passos.

O segundo eixo é a oportunidade do país em fazer a transição climática e liderar processos. “O terceiro ponto é que a transição é mais uma questão de governança e coordenação do que um programa de incentivos fiscais”, segue.

Entre as ações propostas pelo plano de Simone Tebet está a criação de um órgão que coordene a transição energética vinculado à Presidência da República. “A governança da agenda climática não pode estar fragmentada entre os vários ministérios”, diz Passos.