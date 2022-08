A grande performance do longa-metragem acreano Noites Alienígenas na 50ª edição do Festival Cinematográfico de Gramado, cuja premiação se deu no último sábado (20).

A obra, dirigida pelo cineasta Sérgio de Carvalho, recebeu ao todo seis prêmios pela produção.

O candidato à Presidência da República Luiz Inácio Lula da Silva parabenizou a atriz acreana e ex-BBB Gleici Damasceno e todos os artistas, o comentário foi compartilhado pelo diretor: