Madonna desabafa sobre preconceito contra mulheres mais velhas

O novo projeto de Madonna é uma coletânea de remixes de seus grandes sucessos e celebra um marco inédito conquistado pela artista. A rainha do pop é a única cantora da história que conseguiu colocar 50 músicas no 1º lugar de uma única lista da Billboard, a “Billboard Dance Club Songs”. O disco acumula parcerias com nomes como Justin Timberlake, Britney Spears e Maluma, e será lançado no próximo dia 19.