“Maior desafio político que eu vou encarar”, diz Jarude sobre pré-candidatura

Em entrevista ao ContilNet nesta noite de segunda-feira (01), o vereador e pré-candidato a deputado estadual Emerson Jarude fala sobre política, retorno das atividades da Câmara Municipal e também sobre a Expoacre 2022.

Ao ser questionado sobre os principais problemas que Rio Branco enfrenta, Jarude disse que é inadmissível que uma cidade localizada na Amazônia sofra com falta de água. “Outro problema é o transporte coletivo, ainda com uma empresa, um monopólio. Acaba que a população ainda paga por um serviço que não é bom. O terceiro é infraestrutura tanto da cidade, como da zona rural”, diz.

Ainda sobre Rio Branco, Jarude diz que o município e o nosso estado é a educação. “Eu fico triste quando chego em uma escola e tem mato com 2 metros de altura, brinquedos sem manutenção, piscina descobertas, crianças lanchando bolacha com suco durante duas semanas”, falou.

Sobre a pré-candidatura a deputado estadual, o vereador disse que será o maior desafio político que deve encarar, pois em 2016, aos 26 anos, foi candidato pela primeira vez, quando deixou a advocacia para ir à Câmara Municipal e em 2020, foi à reeleição. “Eu sempre lembro da pessoa que baixou o vidro no semáforo e disse que me daria um voto de confiança. O mesmo sentimento de revolta que me moveu lá em 2016, é o que me move em 2022”, disse.

