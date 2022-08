Maioria dos candidatos ao Governo desacelera e agendas desta quarta estão mais curtas

Confira as agendas dos candidatos ala Governo do Acre e Senado Federal nesta quarta-feira (24).

David Hall (Agir)



-8h: Preparação para o Papo Informal na próxima sexta-feira

-14h00: Caminhada no Bosque

-18h:Reunião das Deputadas Estaduais e Federais com o Presidente Nacional Daniel Tourinho

Jorge Viana (PT)

Mobilização nos 22 municípios do Acre com reuniões, encontros, adesivaços, bandeiraços.

– Pela manhã os candidatos Jorge Viana, Marcus Alexandre e Nazaré Araújo visitam empresa do setor frigorífico e gravam programa de televisão.

– A noite participam de reuniões na Regional Tancredo Neves.

Mara Rocha

-8h: Caminhada da Esperança

Local: Vila Acre

-14h: Entrega do Plano de Governo

Local: Sede da Amac

-15h: Caminhada da Esperança

Local: Via Chico Mendes

Gladson Cameli (Progressistas)

7h45- Reunião com trabalhadores e empresários.

Local: Madeireira Janel – Distrito Industrial, Setor B – Acre – Rio Branco

9h- Reunião política.

Local: Palácio do Comércio – Av, Ceará, 3258 – 7º BEC – BRASIL – Acre – Rio Branco

13h-Gravação das 13 as 15h

Local: A definir – Acre – Rio Branco

15h- Inauguração do Comitê Central do Candidato Minoru KIMPARA.

Local: Galeria Cunha – – BRASIL – Acre – Rio Branco

16h- Visita ao comércio e moradores na rua Campo Grande, no Bairro João Eduardo.

Petecão (PSD)

-8h – mobilização da militância

11h30 – Gravar programa o X da Questão, com José Alex, na TV Cultura

Local: Sede da emissora

13h – Participa do programa Entrevista da Tarde, com Antônio Muniz, na TV Cultura

16– mobilização da militância

Márcio Bittar

5:50h – conversa com os funcionários do Arasuper do mercado municipal, antigo varejão popular.

8h – na Rádio CBN Amazônia, às 8h. Programa Jornal da Manhã,

Local: TV Acre bairro i Tancredo Neves

17h – participa ao vivo do programa Papo Informal, com o jornalista Luciano Tavares, do site Notícias da Hora