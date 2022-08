Mais três registram candidatura e Acre já tem seis na disputa pelo Senado

Jenilson Leite (PSB), Nazareth Araújo (PT) e Marcia Bittar (PL) fizeram o pedido do registro de suas candidaturas ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE) nesta sexta-feira (12), uma semana após realizarem as convenções que homologaram as candidaturas ao Senado.

Além deles, Dimas Sandas (Agir), Vanda Milani (Pros) e Sanderson Moura (Psol) já haviam feito suas solicitações de registros.

Agora, o Acre tem seis candidatos no páreo para a única vaga ao Senado Federal. O deputado federal Alan Rick ainda não solicitou o registro.

O prazo é até o dia 15 de agosto.