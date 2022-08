“Maldição dos 25”: Fim do namoro de DiCaprio reforça teoria dos fãs

O namoro de Leonardo DiCaprio e Camila Morrone chegou ao fim, segundo a revista People. O término do relacionamento do astro de 47 anos e da modelo de 25 reforça a teoria dos fãs sobre a “maldição dos 25”.

DiCaprio e Morrore, ailás, foram vistos juntos pela primeira vez em Aspen, nos Estados Unidos, em janeiro de 2018. O casal tornou a relação público em 2020, no “Oscar”, mas desde então a relação de forma bastante discreta.

Em 2019, o insider deu detalhes sobre o namoro dos dois, e afirmou que a relação era séria. “Isso definitivamente não é um relacionamento casual. Camila passa muito tempo na casa dele. Camila já é conhecida há bastante tempo como a namorado do Leo. E o Leo a apresentou para seus pais há bastante tempo”, revelou uma fonte à People.

Contudo, os rumores de término começou após DiCaprio e Camila serem vistos passeando sozinhos. O último flagra deles juntos aconteceu no feriado de 4 de julho, numa praia de Malibu, nos Estados Unidos.

Em agosto, a modelo viajou com a mãe para St. Tropez, na França, já o astro saiu na última semana para jantar com os amigos em Los Angeles. Os representantes dos dois foram procurados, no entanto, não confirmaram o fim da relação.

Maldição dos 25

Com a notícia de que o relacionamento de Leonardo DiCaprio e Camila Morrone chegou ao fim, os fãs voltaram com a teoria da “maldição dos 25”, já que o astro é conhecido por não namorar mulheres acima dos 25 anos. Segundo os fãs, nos últimos 12 anos, o ator não se envolveu com nenhuma mulher mais velha.

Aliás, entre as ex-namoradas do ator estão: Gisele Bündchen, Nina Agdal, Kelly Rohrbach, Toni Garrn, Erin Heatherton e Blake Lively, e com todas a relação terminou antes ou quando elas completaram 25 anos. Camila, vale dizer, completou 25 em junho.

Confira o gráfico dos relacionamentos de DiCaprio: