Marca acreana Sofilie comemora sucesso nas vendas e expansão para outros estados

Quem não experimentou ainda a culinária da Sofilie já fica curioso com a apresentação impecável dos seus produtos e espaços, além da propaganda profissional. Mas quem já experienciou a qualidade e o “gosto real”, já sabe que os sabores são exclusivos.

A inspiração veio da Itália, mas empresa é autenticamente acreana e em menos de dois anos já conquistou status de grande. Com duas lojas na capital Rio Branco, uma na região mais central e outra no Via Verde Shopping, os sabores de Sofilie extrapolaram as fronteiras do Acre e estão fazendo sucesso também em Goiania. O restaurante está localizado no Goiânia Shopping, um dos shoppings mais importantes e emblemáticos da cidade. A Sofilie está sendo aceita com sucesso pelo exigente público goiano.

O jovem empresário Marcus Venicius Menezes Aquino é um dos responsáveis pelo avanço da Sofilie e revela a qualidade dos ingredientes como um dos diferenciais. “Temos um processo artesanal da pizza que tem recebido muitos elogios dos clientes, com uma massa diferenciada com matéria prima de alta qualidade”, disse.

Marcus destacou que alguns itens utilizados na composição das massas especiais vêm de fora. “Temos um padrão de qualidade e nosso compromisso é proporcionar a melhor experiência de culinária para os nossos clientes”, reforçou o empresário.

Além de usar a melhor farinha do mundo para fabricar suas massas, importada da Itália, Sofilie esbanja em sofisticação com o molho caseiro, utilizando tomates frescos e selecionados com todo cuidado. A receita claro, fica por conta dessa empresa que é jovem, mas já conquistou o paladar dos acreanos.

Além das pizzas, principal produto da Sofilie, o cardápio traz massas, sobremesas, gelatos, além de bebidas que agregam valor ao sabor proposto pela culinária, a exemplo de vinhos. “Nossos gelatos são especiais, com sabor único. Alguns inclusive não possuem adição de açucar, lactose e gluten, e continuam deliciosos”, lembrou Marcos Venicius.

O site é muito bem elaborado e facilita a vida de quem deseja adquirir os itens do cardápio. As lojas possuem arquitetura e decoração dentro do mesmo padrão de qualidade da comida e o fato é quem experimenta sempre quer retornar para conhecer um pouco mais desse universo de sabores que tem se tornado a Sofilie.