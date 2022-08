Marcia Bittar caminha pela Antônio da Rocha Viana e conversa com comerciantes

Na manhã desta segunda-feira, 29, após entrevista ao site agazeta.net, a candidata ao senado federal Marcia Bittar (PL), participou de uma caminhada, acompanhada de militantes, na avenida Antônio da Rocha Viana, para conversar com a população e comerciantes levando suas propostas e as do presidente Jair Bolsonaro.

“A recepção que estamos tendo durante as nossas caminhadas estão sendo muito boas, por cada comércio que andamos e cada casa que visitamos, podemos ver bandeiras do Brasil e adesivos do nosso presidente Jair Bolsonaro, é um patriotismo lindo de ver, nossa população está tomando posição, todos querem um Brasil e um Acre melhor”, disse.

Ainda nesta segunda, Marcia deve participar da inauguração do comitê de campanha do candidato a deputado estadual Delegado Robert Alencar e da inauguração do comitê de campanha do candidato a deputado federal Sargento Paz. Um ato de apoio a candidatura de Marcia, com apoiadores do candidato a deputado estadual Sargento Oséias, deve finalizar a agenda de hoje da candidata.