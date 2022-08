Marcia Bittar conquista apoio do quinto prefeito no interior do Acre

A candidata do presidente Jair Bolsonaro ao Senado no Acre, Márcia Bittar (PL), no primeiro dia de campanha permitida pela Justiça Eleitoral, conseguiu mais um apoio importante: o do prefeito de Feijó, Kieffer Cavalcante, do Progressistas.

Na semana passada, a candidata já havia confirmado o apoio do prefeito da Capital, Tião Bocalom (PP), Mazinho Serafim (União Brasil), de Sena Madureira, Néia Sérgio (PDT), de Tarauacá, e de Francisco Naldino Ribeiro Souza, (PDT), de Jordão.

O apoio de Kieffer Cavalcante foi declarado pelo prefeito feijoense ao lado do senador Marcio Bittar e do prefeito Mazinho Serafim, que fez questão de acompanhar o parlamentar na visita a Feijó. Kieffer é irmão do deputado estadual e candidato á reeleição, Marcos Cavalcante.

Marcio Bittar, que é candidato a governador, mas atua como articulador da candidatura da ex-mulher ao Senado, disse que outros prefeitos devem anunciar apoio à campanha dela. O anúncio dos prefeitos ocorrem mesmo com o anúncio, por parte deles, de apoio a candidaturas diversas ao Governo do Estado.

“Minha ideia é fazer da candidatura da Márcia uma campanha multipartidária, como é o desejo do presidente Jair Bolsonaro”, disse Marcio Bittar.