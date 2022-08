Marcia Bittar conversa com comerciantes e moradores no bairro 6 de agosto

Na manhã desta terça-feira, 23, durante caminhada no tradicional bairro 06 de agosto, em Rio Branco, a candidata ao Senado Federal Marcia Bittar (PL) conversou com comerciantes e moradores para apresentar sua candidatura e mostrar suas propostas em defesa da família.

“As caminhadas que estamos fazendo na nossa capital e em todo o nosso estado são muito importantes para podermos levar nossas propostas que visam a proteção das nossas famílias e das nossas crianças. Estamos levando a todos os bairros de Rio Branco a nossa candidatura que defende Deus, a Pátria e a Familia”, disse a candidata.

O candidato a deputado estadual Eber Machado (Republicanos) acompanhou Marcia durante a conversa com os comerciantes do Mercado Municipal 6 de Agosto. A maior queixa dos empresários da região se pautaram na questão da falta de segurança para trabalharem e no excesso de impostos.