Marcia Bittar ganha vídeo de apoio de Flávio Bolsonaro: “Quero ao meu lado no Senado”

A campanha da candidata a senadora Marcia Bittar (PL) ganhou um reforço importante.

O senador Flávio Bolsonaro, filho do presidente da República Jair Bolsonaro, gravou um vídeo falando da importância de os acreanos elegê-la.

Não é nenhuma novidade o apoio da família Bolsonaro à família Bittar. Flávio veio pessoalmente ao Acre para garantir o apoio do pai à candidatura de Marcia independente do cargo.

“É fundamental termos uma base forte no Senado Federal para ajudar o presidente Jair Bolsonaro a governar o nosso país. E ter pessoas como a Marcia, que são a favor da família, que defendem a vida, que lutam contra a liberação das drogas, uma pessoa comprometida com os princípios e valores judaicos cristão é valioso. Certamente, será uma grande aliada do presidente Bolsonaro, lá ao meu lado no Senado”, disse.

Flávio Bolsonaro, o “01”, como é chamado por ser o filho mais velho do presidente, é candidato à reeleição e foi um grande aliado de Marcia para garantir sua candidatura aqui no Acre, como a candidata de Bolsonaro.