Marcia pode ser a candidata ao Senado do MDB e Velloso o vice

A professora Marcia Bittar (PL) deve ser a candidata ao Senado apoiada pelo Movimento Democrático Brasileiro (MDB) – que tem chapa majoritária encabeçada pela pré-candidata Mara Rocha -, de acordo com informações repassadas ao ContilNet por uma fonte ligada à sigla.

A decisão foi tomada após um rompimento do senador Marcio Bittar (União Brasil) com o governador Gladson Cameli – que desistiu de ter Marcia como sua vice, optando pelo deputado federal Alan Rick, vice-presidente do partido comandado por Bittar.

A união entre o MDB e o União Brasil já vinha sendo comentada nos bastidores da política, mas só foi sacramentada faltando apenas dois dias para o prazo final dado pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

Outra possível mudança prevista tem a ver com a indicação do vice de Mara Rocha. O União Brasil sugeriu para a vaga o nome do senador Eduardo Velloso, mas o empresário Fernando Zamora não foi descartado.

As conversas seguem acontecendo entre os grupos.