Marcio Bittar diz que sua prioridade é “um governo enxuto, com qualidade técnica”

O candidato ao governo pelo União Brasil, Marcio Bittar 44, disse nesta quarta-feira (24), durante entrevista na rádio CBN Amazônia, que sua prioridade caso seja eleito é montar “um governo enxuto e com qualidade técnica”.

Bittar foi 3º entrevistado do programa CBN Jornal da Manhã. Durante a sabatina comandada pelos jornalistas da emissora, o senador licenciado foi questionado por ter o programa de governo mais sucinto entre todos os postulantes ao Palácio Rio Branco.

“Não adiante fazer um plano grande, exagerado, cheio de detalhes que o próprio candidato desconheça. Mais importante que um plano de governo é ter caráter”, respondeu.

Ele ressaltou ainda os esforços que fez, durante sua passagem pela relatoria do Orçamento da União no Senado, para trazer mais de R$ 1,3 bilhão para o Acre. E lembrou que Brasília não ‘fecha’ aos finais de semana. “Os parlamentares que costumam deixar a Capital Federal na sexta e só retornar às segundas-feiras perdem ótimas oportunidades de prospectar emendas para seus estados. É lá que está o dinheiro e é aqui que precisamos dele”, pontuou.

Em relação ao seu futuro governo, caso vença as eleições de outubro, ele prometeu montar uma equipe técnica capaz de captar recursos para o Estado, além de otimizar aqueles que o Acre já recebe por meio de repasses federais ou de arrecadação própria.

“Meu compromisso é com um Acre melhor para todos”, concluiu.

Conversa no Aviário

Mais cedo, Bittar visitou os funcionários do supermercado Arasuper do Aviário, aos quais falou de iniciativas de sua parte que resultaram em recursos para importantes obras no Estado. Entre essas obras, ele citou o anel viário de Brasileia e Epitaciolândia, os quatro primeiros viadutos de Rio Branco, a ponte da Sibéria e o asfaltamento da Estrada da Variante, em Xapuri.