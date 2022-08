Marcio Bittar fala sobre planos para esporte no Acre: “O estado pode criar uma bolsa”

Ele esteve presente no complexo de comunicação da Rede Amazônica Acre, na manhã desta quarta-feira (24), e conversou com exclusividade com o ge sobre o pensa para o esporte do Acre, se for eleito no dia 2 de outubro.

Ele é cauteloso e observa que o Acre tem uma situação financeira que não é privilegiada, por isso, acredita que a criação de uma bolsa para atletas pode ser uma alternativa. E ressalta que o governo deve sim ser parceiro, mas não tem que bancar e nem “vender ideias mirabolantes”. Confira as principais declarações:

Alternativas para descobrir e incentivar talentos

– Não adianta vender ideias mirabolantes. A profissionalização do esporte é difícil pro Acre, pois nós somos um estado com muita dificuldade econômica. O que acho que o estado deve fazer é reaquecer os campeonatos das redes estaduais, promover isso no estado inteiro mesmo e na medida do possível descobrir talentos e incentivar que esses talentos acreanos possam brilhar lá fora. Sem falsas ilusões, mas é possível pro estado, descobrindo os talentos, incentivá-los criando bolsas para dar a eles a oportunidade de ir para os grandes centros tentar ver se vingam lá. O estado pode criar uma bolsa. O estado gasta tanto dinheiro com tanta coisa. E aí claro, por um período, se ele comprovar o seu talento será incorporado e você vai ter ao longo de alguns anos mais acreanos, além do goleiro do Palmeiras e da seleção brasileira (Weverton), que é um grande exemplo pra todos nós, em várias modalidades esportivas pelo país afora.

Secretaria específica é necessária

– O bem é barato. As escolas já têm suas estruturas, por exemplo. A maior parte delas ou boa parte delas já têm suas quadras. Você tem emendas hoje da bancada federal que saem com muita facilidade pra construção de quadras, de piscinas. Então, você não tem uma estrutura muito cara porque boa parte você já tem. Você promover o esporte nesse nível é barato e tem um grande resultado. É motivador, agrega, ajuda a criar um ambiente nas escolas, no bairro onde essas escolas estão, de animação da comunidade. É um momento de entrega, de torcida, então é uma coisa que não sai caro e tem um excelente resultado. Então, acho ruim você não ter uma secretaria específica voltada para o esporte. Além de ser saúde. É saúde, é esporte, é integração.

Estado não deve bancar, mas ser parceiro