Marcio Bittar lança candidatura ao Governo, Geórgia Michelleti como vice e Alan para Senado

Em convenção realizada na tarde desta sexta-feira (5), o partido União Brasil lançou oficialmente a candidatura do senador licenciado Marcio Bittar para o Governo. Mesmo com o clima de crise dentro da sigla, os candidatos mantiveram um discurso voltado para o desenvolvimento do Acre.

Marcio Bittar manteve o tom estratégico e afirmou que não vai pedir para ninguém sair do governo, cada um que tome a sua escolha. “Eu vou ser o Marcinho paz e amor, fazer uma campanha propositiva”, disse o candidato.

O descontamento de Alan Rick era perceptível, mas ele preferiu manter o discurso conciliador. “Nós temos um único desejo, de ver o Acre melhor”, disse.

A candidata a vice foi anunciada ao longo da convenção e será a médica Geórgia Michelleti. Ela já foi diretora do Pronto-Socorro e tinha lançado pré-candidatura para deputada federal.

À imprensa Marcio Bittar disse que vai pedir voto para o candidato ao Senado do seu partido, Alan Rick, mesmo que sua ex-mulher concorra à mesma vaga.