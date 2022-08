Marcio Bittar visita mercado que será reformado com emenda de R$ 20 milhões de sua autoria

O candidato ao governo do Acre Marcio Bittar (União Brasil) visitou na manhã deste sábado (20) o Mercado Elias Mansour, no Centro de Rio Branco. O local será totalmente reformado pela prefeitura da capital. O recurso é oriundo de emenda do senador licenciado, no valor de R$ 20 milhões.

Durante a visita que fez aos feirantes, Bittar ouviu sugestões sobre a reestruturação do espaço, cumprimentou velhos amigos e eleitores e recebeu declarações de apoio à sua candidatura e à do presidente Jair Bolsonaro (PL).

O comerciante José Rodrigues de Almeida, de 63 anos, foi um dos que fizeram observações sobre a reforma. Para ele, o ideal é que o teto fosse elevado e as paredes, retiradas. “Essas medidas seriam suficientes para arejar o ambiente e mostrar ao público o que o local oferece”, disse Rodrigues, proprietário do Box do Charque há 30 anos.

Bittar lembrou que a execução do projeto está a cargo da gestão do prefeito Tião Bocalom. Mas ouvir a população é sempre um aprendizado.

“São as pessoas que trabalham aqui que sabem quais as suas prioridades. Nós temos que ouvi-las com atenção e fazer o máximo para atender às reivindicações de todos”, afirmou.

Ele também conversou com agricultores que comercializam seus produtos no Elias Mansour e ouviu as reivindicações dos taxistas.

“Minha campanha é uma prestação de contas. Para pedir novamente o voto do eleitor acreano para mim, que disputo o governo, e para o presidente Bolsonaro, que tenta a reeleição, tenho que prestar contas do que fiz pelo meu estado e daquilo que o presidente fez pelo Acre e pelo Brasil. Essa é a tônica da nossa campanha”, concluiu Marcio Bittar.