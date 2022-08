Marcos Oliveira, o Beiçola de A Grande Família, volta a passar necessidade e pedir doações

O ator conseguiu algumas doações desde que anunciou o para PIX (21999158560). “Aos poucos, com a ajuda, estou conseguindo resolver as coisas e pagar minhas contas. Consegui uma nutróloga, que está cuidando de mim e fez todos os exames necessários para eu melhorar minha saúde. A Tatá foi muito generosa comigo e está batalhando por um plano de saúde. Mas preciso arcas com todas as outras coisas. Cada um dá o que pode. Qualquer quantia é bem-vinda”, ressaltou.

Problemas de saúde decorrentes

Em dezembro de 2021, Marcos esteve internado no Hospital Municipal Souza Aguiar, no Centro do Rio, tratando de uma infecção urinária. Bem-humorado, na época ele chegou até a fazer piada com o ocorrido. “Passando para agradecer o carinho de todos. Tive um probleminha para urinar que há anos me perturba. Graças ao universo, consegui um médico ótimo que me ajudou e ainda essa semana resolvo isso. Problema de velho. Não, eu não estou colocando silicone (risos)”, ironizou o humorista.

Em setembro de 2020, Marcos sofreu um infarto agudo do miocárdio e teve que passar por uma cirurgia de emergência para fazer um cateterismo. O ator foi levado as pressas para a Unidade de Pronto Atendimento de Botafogo, e depois transferido para o Instituto Estadual de Cardiologia Aloysio de Castro, no Humaitá, ambos na Zona Sul do Rio de Janeiro.