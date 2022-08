Mbappé e Neymar terão reunião sobre cobranças de pênalti no PSG

A intenção da diretoria do PSG e do treinador é aparar as arestas entre os dois jogadores, após o episódio do último sábado durante a goleada por 5 a 2 sobre o Montpellier, pela Ligue 1. A cúpula do departamento de futebol do clube não teria gostado do surgimento da discussão.

O ge tentou entrar em contato com a assessoria de imprensa de Neymar e do Paris Saint-Germain, mas não teve retorno até a publicação desta reportagem.