Meia tem mal súbito no vestiário e sai do estádio de ambulância após jogo de ida das oitavas da Série D

Segundo informações divulgadas pelo clube, o jogador sentiu-se mal e precisou ser encaminhado em uma ambulância do Serviço de Atendimento Médico de Urgência (Samu) para o Pronto Socorro da capital, para passar por avaliação médica. O Rio Branco-AC acompanha de perto a situação.

Ao ge, o presidente do clube, Valdemar Neto, informou que o jogador vai passar a noite em observação na unidade hospitalar.

– O Luan foi medicado e está observação no Pronto Socorro. Vomitou, teve tipo uma convulsão. A gente está com fisioterapeuta e alguns jogadores no PS, mas ele está bem, só agora em observação – disse.

Luan entrou em campo no segundo tempo da partida contra o ASA, aos 22 minutos. Alguns minutos depois, sofreu uma entrada dura por trás, na região da coluna – semelhante a do colombiano Zuñiga em Neymar na Copa do Mundo de 2014 –, e precisou ser atendido por um longo período no gramado. Ele voltou ao jogo e seguiu até o fim.