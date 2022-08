Menina de 2 anos mata cobra com os dentes, depois de ser mordida pelo animal

Uma menina de apenas 2 anos matou uma cobra com os próprios dentes, depois de ser atacada pelo animal. Segundo o jornal The Sun, vizinhos relataram que a criança brincava sozinha no quintal, quando viu o animal e começou a brincar com ele. Em certo momento, a cobra a mordeu. Ela gritou alto e revidou o ataque, mordendo a cobra também – que acabou morrendo.

O caso aconteceu na cidade de Bingol, na Turquia, no último dia 10 de agosto. “Nossos vizinhos me disseram que a cobra estava na mão da minha filha; ela estava brincando com o animal e ele a mordeu. Depois, ela mordeu a cobra de volta como uma reação”, disse o pai, Mehmet Ercan, ao jornal. Ele estava no trabalho naquele momento. Segundo os vizinhos que presenciaram a cena, o réptil tinha por volta de 50 centímetros de comprimento.

A menina foi levada às pressas ao Hospital Infantil de Bingol, onde permaneceu em observação por 24 horas. Agora, ela está bem e se recupera em casa.