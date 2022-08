Menina de 9 anos grava áudio em que idoso confessa abuso sexual: ‘minha mulherzinha’

Conforme apurado, uma pessoa anônima encaminhou um áudio para a polícia, gravado pela própria vítima, no qual o suspeito fala para ela sobre os constantes abusos. Na gravação a que a polícia teve acesso, o suspeito chama a vítima de “minha mulherzinha”.

Diante da denúncia a polícia passou a investigar o caso e confirmou que a vítima poderia, de fato, estar sofrendo constantes abusos por parte do agressor. Na investigação, a polícia descobriu que o suspeito, próximo da família da vítima, já foi preso e condenado por crime de estupro de vulnerável, ocorrido em uma outra cidade.

Diante dessas informações a Polícia Civil solicitou à Justiça a prisão temporária do suspeito, o pedido foi acatado e o suspeito levado para a delegacia do município. De acordo com o delegado, Thiago José Passos da Silva, o idoso confessou o crime.