Menino de 9 anos é filmado pelo pai dirigindo em rodovia

Um homem filmou o próprio filho, de 9 anos, dirigindo em alta velocidade na rodovia MS-450, na tarde de domingo (7). No vídeo, o pai chega a dizer que o menino é seu motorista particular e pede para ir mais devagar, pois está em uma rodovia a 140 km/h. ( Veja o vídeo acima ).

Conforme o Código de Trânsito Brasileiro (CTB), apenas pessoas habilitadas podem dirigir, o que significa que a idade mínima para isso é de 18 anos. As imagens tiveram grande repercussão e acabaram viralizando nas redes sociais.

Na gravação, o pai comemora o fato do filho estar conduzindo o veículo no dia de chuva. Ele chama o menino de “motorista particular” e conta que havia ingerido bebida alcoólica, por isso entregou o carro para o garoto.

“Partiu Campo Grande, estou com meu motorista particular. Pelo menos se pegar multa, o valor será menor. Andar a 140 km/h pra que rapaz, anda no limite da pista. Rodovia tranquila, hoje é domingo, meu motorista vai fazer 10 anos, agora já pode”, diz o homem.