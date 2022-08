A tragédia aconteceu em uma residência no município de Guajará-Mirim, em Rondônia durante o domingo (21).

Um garoto de apenas quatro anos morreu após se engasgar com um caroço de jaca. Segundo informações obtidas pelo Rondoniaovivo, a criança estava com familiares comendo a fruta no momento em que se engasgou com o caroço de aproximadamente três centímetros.