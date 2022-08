Mesários do Acre vão receber maior auxílio do Brasil por conta do horário de votação

Os mesários que vão trabalhar nas Eleições de 2022 em todo território acreano terão tratamento diferente dos que devem atuar no restante do país.

Por conta do horário de votação diferente em relação às outras unidades (início previsto para 6h e término às 15h, no 1º e 2º turno), o valor do auxílio-alimentação para os voluntários acreanos será de R$ 90 em espécie.

Os mesários de outros estados irão receber R$ 45, como prevê o Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

A decisão foi anunciada pelo Cartório da 4ª Zona Eleitoral, em Cruzeiro do Sul.

Qualquer eleitor que tenha mais de 18 anos e que esteja com a situação regular na Justiça Eleitoral pode atuar como mesário. Eles são escolhidos, em geral, entre os eleitores da própria seção eleitoral. Caso seja chamado, vale para os dois turnos das eleições. Apesar do serviço prestado não ser remunerado, o eleitor tem direito a dois dias de folga por cada dia trabalhado, sem ter o salário descontado. As folgas devem ser negociadas diretamente com empregador.

Além do auxílio, o mesário também recebe certificação de 30h – no caso dos universitários; 2 dias de folga para cada dia trabalhado; 2 dias de folga para cada dia de treinamento; certificado de serviços prestados; e preferência em desempate de concurso público.