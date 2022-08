Metaverso será tema de palestra na Expoacre

A Expoacre receberá, nesta sexta-feira, 5, às 17 horas, no auditório da Secretaria de Indústria Ciência e Tecnologia (Seict), a palestra Metaverso e os impactos no mundo empresarial”.

Apresentada pelo administrador de empresas, especialista no tema, Alder Paulo, a atividade tem como principal objetivo preparar os empresários que atuam no Acre para a nova tecnologia, que já começou a transformar o mundo dos negócios.

Na avaliação do palestrante, o metaverso já é uma realidade. “A maioria das grandes marcas internacionais já está migrando para esse mundo e, daqui a quatro ou cinco anos, um grande número de empresários já deve estar dentro dessa nova tecnologia”, observou.

De acordo com Alder, na prática, o uso do metaverso implica em mudanças profundas na maneira de utilizar as redes sociais, bem como nas relações de compra e venda. “Em muito pouco tempo faremos reunião, compras, através da realidade virtual. Todo nosso trabalho, nossa vida, pode ser englobada no metaverso”, prevê o administrador.

Recentemente, na área da moda, algumas grifes famosas mundialmente fizeram desfile pelo metaverso. Hoje, no Brasil, grandes empresas fazem propaganda e comercializam seus produtos por meio da realidade virtual. Um DJ brasileiro, dentro de uma plataforma de jogos, fez um show para milhões de pessoas em um espaço de jogo virtual.

No Acre, Alder representa uma empresa acreana que traz soluções de metaverso para a engenharia e a arquitetura. “Hoje estamos aqui com um prédio que você pode ver, passear por ele, mas que só existe na realidade virtual. Então, o metaverso não é algo que está no futuro, é algo que está acontecendo agora”, enfatizou o palestrante.