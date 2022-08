Miguel Falabella lamenta morte de Claudia Jimenez: “Resta a saudade”

Claudia e Miguel eram amigos pessoais, além de colegas de trabalho. Atuaram juntos em Sai de Baixo, programa em que Falabella interpretava o trambiqueiro Claudio Antibes, e Claudia dava vida à empregada Edileuza.

“Fui procurar uma foto para ilustrar essa postagem e me deparei com uma vida. Agora, estou deitado, passando um filme na minha cabeça, tentando me agarrar às tantas gargalhadas que demos, ao prazer de atuar juntos, ao seu único e irreproduzível tempo de comédia”, escreveu Falabella em homenagem à amiga.

“Os refletores de todos os teatros do Brasil reluzem para você”, completou o ator. Ele fez agradecimentos ao trabalho e companheirismo de Claudia. “A nós, resta a saudade e a responsabilidade de manter viva a memória do seu imenso talento! Te amo! Descanse em paz!”, concluiu.