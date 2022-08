Mike Tyson é visto em cadeira de rodas; entenda

O ex-pugilista Mike Tyson, de 56 anos, foi fotografado sendo levado de cadeira de rodas no aeroporto de Miami na última terça-feira (16/8), após afirmar que sua morte está próxima.

O astro já havia sido flagrado andando com bengalas. No flagra desta terça, a lenda do boxe foi visto levando o utensílio no colo. Tyson sofre de uma crise no ciático, uma condição médica relacionada com a lombar, que o ex-atleta diz ser um “problema antigo”, de acordo com o Daily Mail.

Apesar da condição, Tyson ainda parou para tirar fotos com alguns fãs.

Em entrevista para o podcast Hotboxin, o astro afirmou que seu prazo de validade está próximo do fim.

“Todos nós vamos morrer um dia, é claro. Então, quando me olho no espelho, vejo aquelas pequenas manchas no meu rosto e digo: ‘Uau. Isso significa que minha data de validade está próxima, muito em breve’”, disse o astro em entrevista ao podcast.