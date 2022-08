O governo federal abriu inscrições para procurador do trabalho. O concurso destina-se ao preenchimento de cinco cargos vagos nas sedes das Procuradorias Regionais do Trabalho da 10ª Região — Brasília/DF, da 15ª Região — Campinas/SP e da 21ª Região — Natal/RN e nas Procuradorias do Trabalho nos municípios de Ji-Paraná/RO e Alta Floresta/MT.

As inscrições para as oportunidades no Ministério Público do Trabalho (MPT) serão de 12 de agosto a 12 de setembro de 2022.

Veja os detalhes:

As informações estão publicadas no Diário Oficial da União (DOU) desta quarta-feira (10/8).