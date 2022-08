Ministro Ronaldo Bento, abre o jogo sobre o futuro do Auxílio Brasil

No último sábado (20), o ministro da Cidadania, Ronaldo Bento, afirmou em entrevista ao Jornal da Record que, apesar dos rumores, o Auxílio Brasil não acabará em dezembro, mas continuará em 2023. Ademais, Bento destacou o novo cartão do programa social, que agora conta com chip e novas funcionalidades.

De acordo com o ministro, os mais de 20 milhões de beneficiários não devem se preocupar com o encerramento do programa, pois continuará nos próximos anos.

Contudo, o valor de R$ 600,00 será pago apenas até dezembro deste ano, conforme prevê a Proposta de Emenda à Constituição (PEC) das Bondades, que ampliou o valor do benefício, que antes era de R$ 400,00.

Cartão do Auxílio Brasil

Segundo o Ministério da Cidadania, os novos cartões do Auxílio Brasil contam com chip e com a função débito, que moderniza os pagamentos e traz mais segurança aos beneficiários.

O chip possibilitará saques em caixas eletrônicos da Caixa ou 24h, e a função débito permitirá compras em estabelecimentos e pagar diretamente com o cartão, sem precisar sacar a quantia.

Quais serviços bancários gratuitos o cartão oferece?

É possível ter acesso aos seguintes serviços bancários gratuitos através do cartão do Auxílio Brasil:

Pagamento de compras na função débito;

Dois saques por mês em terminal de autoatendimento, unidade lotérica e/ou correspondente Caixa Aqui;

Dois saques em bancos 24h por mês;

Três transferências para contas de outros bancos por mês;

Transferências ilimitadas para contas da Caixa; e

Transferências e recebimentos ilimitados via Pix.

Como consultar o cadastro do Auxílio Brasil

Em suma, é recomendado pela Caixa Econômica Federal que quem aguarda ser incluído no Auxílio Brasil faça a consulta do seu benefício através dos canais digitais:

Aplicativo do Auxílio Brasil (disponível para Android e iOS);

Aplicativo do Caixa Tem (disponível para Android e iOS);

Atendimento Caixa – Telefone 111;

Atendimento do Ministério da Cidadania – Telefone 121.

Enfim, quer ficar por dentro de tudo o que acontece no mundo das finanças?

Então nos siga no canal no YouTube e em nossas redes sociais, como o Facebook, Twitter, Instagram e Twitch. Assim, você acompanhará tudo sobre bancos digitais, cartões de crédito, empréstimos, fintechs e matérias relacionadas ao mundo das finanças.