Mirla Miranda oficializa candidatura a deputada federal

Na noite de sexta-feira, 19, ocorreu o evento de oficialização da candidatura de Mirla Miranda a deputada federal. A solenidade atraiu mais de mil pessoas no espaço Afa Jardim e contou também com a presença do seu irmão, o candidato ao Senado, Alan Rick, na ocasião ambos relembraram suas histórias de vida e o caminho que trilharam e que os motivaram a entrar na política.

Apesar de estar ingressando agora, trabalhou em diversas campanhas e conhece todo o estado e os desafios que o Acre precisa superar. Ela entra na política como uma forte candidata, representando a mulher-mãe, empreendedora, aguerrida e que se comunica com todos. Foi desse jeito empático que surgiu a ideia de um dos seus principais projetos: a UPA Infantil, carinhosamente apelidada de “Upinha”, que vai atender com qualidade o público infantil e descongestionar nossas UPAs que vivem com grandes demandas.

Outro projeto da candidata é a criação de uma escola de qualificação para mães que visa capacitá-las para o mercado de trabalho com o intuito de fortalecer a base familiar e reduzir os casos de abusos que podem ser sofridos pelas crianças enquanto a mãe precisa se ausentar para o trabalho.

“A Escola de Mães é um projeto que tenho muito carinho porque vejo o quanto ele é necessário na sociedade, uma escola acolhedora, onde a mãe estará aprendendo uma profissão com o filho perto, porque o espaço será estruturado para receber tanto a mãe quanto a criança”, conta. Esses são apenas alguns de seus projetos e são eles que atraem os seus eleitores com a esperança de um Acre melhor com o olhar e empenho de uma mãe que Mirla tem.

Mirla e Alan Rick prometem trabalhar juntos em prol dos cidadãos acreanos, sendo levantados, principalmente, projetos na saúde pública e assistência social como uma das suas principais bandeiras para garantir mais qualidade de vida para as pessoas do nosso estado.