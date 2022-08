Miss Bumbum do Acre vence concurso nacional com “dieta do sexo”; VEJA FOTOS

Vencedora do concurso nacional Miss Bumbum 2022, a Acreana Carol Lekker, de 24 anos, recebeu a faixa de dona do bumbum mais bonito do Brasil. Ela ficou conhecida por afirmar que atua como detetive virtual e ter feito “dieta de sexo” para participar do concurso.

“Fiquei insegura por ser negra, acho que é a primeira vez que uma negra ganha o concurso. Estou muito feliz”, afirmou a acreana. Carol ganhou o concurso ao conquistar 138 votos.

Durante o discurso de vitória, Carol Lekker agradeceu o companheiro que, de acordo com ela, se dedicou a uma maratona de cinco horas diárias de relações sexuais, por pelo menos quatro vezes por semana para que a candidata pudesse perder 13 kg.

“Deu certo (a dieta do sexo). Agradeço muito ao meu namorado, foi tudo muito bom”, comemorou.

A Miss Bumbum 2022 planeja um novo futuro profissional e cogita encarar um reality show de confinamento.

“Agora é momento das portas se abrirem, estou aberta para o novo. Quero ter minha própria linha de maquiagem, sou maquiadora profissional. Mas antes eu quero um reality. Sou taurina e tenho muito a oferecer” afirmou.

Com informações do Uol

