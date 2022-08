Modelo acusa Gustavo Novaes de estupro e expõe vídeo; ator se pronuncia

Uma modelo de 36 anos acusou o ator Gustavo Novaes (foto em destaque), de 49, de um estupro que teria ocorrido, segundo ela, em 2019. Ao jornalista Roberto Cabrini, no Domingo Espetacular, Ella detalhou o ocorrido e disse que o artista chegou a gravar um vídeo no momento do suposto abuso.

Ella, nome artístico usado pela modelo, afirma que conheceu o ator quando trabalhou como assistente de direção em uma emissora, no ano de 2018.

“Ele fez sexo comigo enquanto eu estava desacordada e filmou”, disse a modelo. “Eu só descobri porque achei o vídeo. Demorei muito tempo para entender que isso é estupro de vulnerável e mais ainda para aceitar”, completou ela.

O programa exibiu o momento do suposto abuso. Nas imagens, Ella aparece deitada de bruços em uma cama e aparenta estar dormindo.

Defesa

À reportagem, Gustavo Novaes negou as acusações de estupro e disse que manteve uma relação consensual por cerca de um mês com a modelo. “A gente estava num relacionamento casual gostoso. Uma vez a gente estava transando e eu já tinha comentado de fazer um vídeo, e ela acabou se importunando por causa disso”, disse ele.

“É lógico que foi consensual. Como ela diz isso [que foi estupro] se a gente passou a madrugada inteira junto, tinha um relacionamento e estava transando na hora?, completou Novaes.

Em fevereiro de 2019, Ella registrou um boletim de ocorrência contra Novaes, o acusando de ter gravado o vídeo íntimo sem autorização. A advogada que representa a modelo tenta fazer com que a denúncia de estupro de vulnerável seja aceita pela Justiça.

“Ela foi vendo as coisas depois, né… Acho que quando você é abusado você percebe na hora”, completou Novaes.