Monkeypox no AC: dois exames dão negativo e primeiro caso recebe alta

A Secretaria Estadual de Saúde (Sesacre) recebeu nesta quinta-feira (11) dois resultados de exames laboratoriais dos casos suspeitos de monkeypox.

As coletas da paciente de Cruzeiro do Sul e da criança de 3 anos que veio com a família da Venezuela deram resultado negativo para a doença.

Com isso, o Acre tem um caso confirmado, 6 descartados e 5 suspeitos.

O estado do Acre segue com um caso positivo em Rio Branco, que já está de alta médica, e cinco casos suspeitos aguardando resultado em Rio Branco.