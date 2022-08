Morador de rua é preso após roubar celular e quase ser linchado no Centro de Rio Branco

O morador de rua Vilcimar Marques da Costa, de 40 anos, foi preso acusado de roubo na noite desta terça-feira (30), na Avenida Getúlio Vargas, no bairro Centro, em Rio Branco.

Segundo informações da polícia, Vilcimar estava caminhando em via pública, quando viu vários trabalhares entrando em um ônibus na parada próximo à Maternidade Barbara Heliodora e aproveitou para pegar o celular das mãos de uma mulher e sair correndo.

Várias pessoas viram a ação criminosa e começaram a correr atrás do homem. Um motorista percebeu a correria e conseguiu, com o veículo, derrubar Vilcimar, que em seguida foi agredido por populares. A mulher acabou recuperando o celular e a polícia foi acionada, salvando a vida do morador de rua de um possível linchamento.

Diante dos fatos, uma guarnição do Giro que atendeu a ocorrência deu ordem de prisão a Vilcimar, que foi encaminhado para a Delegacia de Flagrantes (Defla), para serem tomadas as medidas cabíveis.