Moradora com deficiência é a primeira a receber nova carteira de identidade em Sena

A Unidade de Segurança Pública de Sena Madureira já começou a emitir a nova Carteira de Identidade Nacional (CIN) para os moradores. No município, a primeira pessoa a ter acesso ao documento foi Bruna Silva Almeida, 30 anos de idade. Ela é portadora de necessidades especiais e foi atendida nesta quinta-feira (11).

Bruna Silva foi acompanhada de seus pais até a Unidade de Segurança Pública. “Considero a iniciativa muito importante porque esse documento dá uma nova cara, tem mais segurança, podendo evitar fraudes e roubos. O Governo está de parabéns por essa iniciativa e nós ficamos felizes em poder contemplar a nossa filha”, comentou Sandra Viana, mãe de Bruna.

A CIN terá duas versões: física e digital. A física, em papel ou em plástico, é a forma de assegurar cidadania aos brasileiros que não possuem acesso à internet, smartphones ou computadores.

Já a digital poderá ser obtida pelo aplicativo Gov.Br, mas somente após a emissão da carteira física. A CIN pode ser usada em viagens para países pertencentes ao Mercosul.

Maior Segurança

A nova Identidade vem com QR Code que pode ser lido de forma rápida e segura por qualquer cidadão para saber facilmente se é autêntica, se foi furtada ou extraviada, fazendo da Identidade o documento mais seguro do Brasil e um dos mais seguros do mundo. O documento permite, ainda, a fácil identificação de pessoas com necessidades especiais.

O novo modelo acaba com uma série de crimes e fraudes, geralmente praticadas por pessoas que usavam outras identidades registradas em diferentes estados. Com a unificação da base de informações no Ministério da Justiça e Segurança Pública, os cidadãos terão os dados protegidos, podendo saber se alguém consultou as informações e por qual motivo. Isso também vale para quem precisar fazer a consulta, pois terá a segurança de uma base de dados confiável, validada por órgão federal.

Neste primeiro momento, somente serão emitidas as novas identidades para cidadãos que tiverem CPF, de acordo com suas certidões atualizadas. Os brasileiros que não possuírem ou estiverem com as informações incorretas no CPF poderão recorrer aos canais de atendimento à distância da Receita Federal para resolver a situação.