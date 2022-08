Moradora denuncia descarte de restos de animais em sua propriedade em Sena

Residente na estrada Alvares Castro, também conhecida como estrada do Tião, que dá acesso à comunidade Boca do Caeté, a autônoma conhecida como Elizabete vem denunciando o descarte de restos de animais em sua propriedade, incluindo animais silvestres.

No último final de semana, ela se deparou mais uma vez com uma situação dessa natureza. “Dessa vez, encontramos um couro de veado, a cabeça de uma paca bem como vísceras dos animais. Além disso, também já jogaram cachorro morto dentro da nossa propriedade. As vacas estão parindo e os urubus comendo os bezerros por conta de tanta sujeira que fica no local. Estamos clamando por providências por parte das autoridades”, comentou.

Segundo ela, não é de hoje que tal situação vem sendo verificada. “Já reclamamos outras vezes e, mesmo assim, continuam jogando os restos de animais em nossas terras. Aqui não é lixão. É uma propriedade privada, não podemos aceitar mais isso. Estamos recorrendo aos setores competentes e também vamos instalar câmeras para filmar quem são os autores”, confirmou.