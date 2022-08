Moradores protestam por melhorias em bairro e fecham BR 364 no AC

Moradores do bairro Santa Inês interdiraram com mesas e objetos a BR 364, no lado do Posto Correntão. Eles pedem diversas melhorias para o bairro, que segundo os manifestantes está abandonado pelo poder público.

Saneamento básico e infraestrutura são os principais motivos do protesto, mas eles pedem também por segurança e ações de cidadania no bairro.

Os moradores alegam que fizeram vários abaixo-assinados para levar em diversas secretarias, tanto do governo do Estado quanto da prefeitura de Rio Branco, mas sem respostas, eles resolveram interditar a BR.

A reportagem do ContilNet entrou em contato com as assessorias da prefeitura de Rio Branco e do governo do Estado, mas até a publicação da matéria eles não haviam tomado conhecimento do fato. Ambos informaram que buscarão informações para apoiar a população.