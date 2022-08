Moranguinho e o flagra de Naldo pedindo fotos íntimas para outra mulher; Saiba detalhes

Ellen Cardoso, a Moranguinho, contou em entrevista recente que já flagrou o marido, Naldo Benny, pedindo nudes para outra mulher. Antes de começar a narrar o episódio no bate-papo do ‘BarbaCast’, Moranguinho ressaltou que um de suas qualidades é conseguir manter o controle em situações como essa. “Eu tenho um equilíbrio emocional muito grande”, afirmou ela, antes de detalhar o flagra.

“Um dia aconteceu algo muito íntimo nosso, mas sou muito bem resolvida e não tenho problema em falar isso. Eu estava no quarto me arrumando e ele estava na sala. E ele deixou um celular no quarto. São dois celulares. E eu não tenho o hábito de mexer no telefone dele. Não gosto e acho que não tem necessidade disso. Mas nesse dia, um negócio soprou no meu ouvido: ‘vai ali dar uma olhadinha’. Peguei o telefone e fui no Instagram”, começou contando.

Em seguida, ela relatou ter visto uma mulher desconhecida enviando vários nudes ao marido e se surpreendeu ao ver o cantor pedindo mais. “Uma mulher tinha mandado vários nudes pra ele. Na hora que eu peguei o telefone, que eu abri, tava o meu digníssimo respondendo assim: ‘manda mais’. Eu falei: ‘é hoje eu que vou matar ele’”, lembrou Moranguinho.

A atitude adotada por ela foi inusitada: “Respirei, contei até 10 e tava me arrumando. Estava bonita e falei: ‘agora eu não quero ficar bonita, quero ficar maravilhosa. Fui lá e escolhi a melhor roupa, me arrumei. Desci e tava ele sentado no sofá da sala com o telefone na mão. Parei na frente dele bem calmamente, pausadamente no meu vestido todo coladinho tubinho, cabelão jogado de lado, toda maquiada, e fiz assim: ‘para com essa porra agora’”, contou.

A reação de Naldo, segundo Moranguinho, foi fingir que não estava entendendo nada. “Ele perguntou ‘o que, amor?’. E eu disse: ‘para com essa porra agora’. Peguei o telefone e mostrei. Falei: ‘não quero ouvir nada, levanta e vamos embora sair. Peguei na mão, fomos pra rua e meu recado já tinha sido dado. E não teve crise”, disse a morena, esclarecendo que aquele episódio em nada abalou a relação do casal.

Recentemente, Naldo e Moranguinho voltaram aos holofotes após uma moça expor um convite do cantor para um trisal com o casal. Depois de ter as conversas com Carina Silva expostas nas redes sociais, Naldo Benny e Ellen Cardoso falaram sobre o caso no programa ‘A Tarde é Sua’, apresentado por Sônia Abrão. O casal esclareceu que houve sim, um convite para a moça para que eles pudessem apimentar a relação. Moranguinho sugeriu, ainda, que a exposição do papo foi feita atrás de mídia e curtidas.

“Primeiro, pra mim, tá muito claro o que essa pessoa tá tentando fazer. Pra expor essa situação, deve tá carente de mídia nas redes sociais, tá querendo aparecer, ganhar curtida, o tal do caça-like. Essa é a minha primeira opinião sobre isso. Segundo que foi feito para ela um convite, o que a gente faz quando recebe um convite que não agrada? ‘Não, obrigada’. Ele não faltou com nenhum respeito com ela, tratou com educação, fez um convite. Se pra ela não era interessante, era só recusar o convite. Não houve traição, nem a intençao, temos 12 anos de casados. Acho normal a gente querer não apimentar a relação, a gente gosta de sexo. E é isso ai”, disse Moranguinho.

Naldo complementa: “Houve um convite real, tá ai a prova que ela sabe. A gente tem uma lealdade absurda, não houve falta de verdade, traição, infidelidade. A gente curte isso. Se eu não fosse uma pessoa pública, ela não ia expor”.