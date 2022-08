Morcego estreia com pé direito na Copa AARON Sub-13 e Sub-15

O Andirá EC estreou com vitória na disputa da Copa da Associação Atlética de Rondônia (AARON) sub-13. Na manhã desta sexta-feira (12), no campo do Renascer, o time acreano derrotou o Avaí Buritis-RO por 5 a 1.

Com autoridade, o Morcego fechou o primeiro tempo com uma vitória parcial por 3 a 1. Vitinho Campinas, em bela cobrança de falta, abriu o caminho da vitória da equipe acreana. Davi e Luan ampliaram a vantagem andiraense ainda no primeiro tempo. Nicolas, antes do intervalo, descontou para o time do Avaí-RO.

Na etapa complementar, o Morcego tratou de liquidar a fatura ainda nos primeiros dez minutos de partida. Felipinho mostrou oportunismo e marcou os dois gols, dando números finais ao jogo.

No período da tarde, o time sub-13 do Morcego retornou ao campo do Renascer para encarar o Porto Velho-RO. O duelo foi bem equilibrado e o placar não passou de um empate por 1 a 1.

Transmissão

As partidas do Morcego estão sendo transmitidas ao vivo, através da TV Land. O empresário Adem Araújo, da equipe da Bancada do Esporte/TV5, filial da Rede Bandeirantes, desenha os jogos com as imagens de Wendell Land.

Sub-15 estreia com o pé direito

Também nesta sexta-feira (12), pela categoria sub-15, o Andirá estrou com vitória sobre o Genus-RO por 4 a 0. O duelo ocorreu no campo do Camisa 10. Os dois times ficaram no empate no primeiro tempo, após o jogador andiraense Asaf perder uma penalidade.

No segundo tempo, o Morcego retornou bem mais determinado e fez 4 a 0. Neto abriu o placar em cobrança de pênalti. Yan, Neto e Dudu deram números finais ao jogo.

Prossegue

Neste sábado (13), na cidade de Ariquemes-RO, as duas equipes morcegueira retornam a campo. O time sub-13 faz sua terceira partida no torneio contra o Furacão Cacoal, às 8h25. Por outro lado, a equipe sub-15 terá duas partidas marcadas para esse sábado (13). No período da manhã, às 8h30, enfrenta o Real Ariquemes. Já à tarde, encara o Confiança, às 17h.