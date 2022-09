Morre Adrialvaro Jorge, delegado que atuou no Acre por vários anos

Morreu na tarde desta quarta-feira (31) o delegado aposentado Adrialvaro Jorge do Nascimento, de 68 anos, no Rio de Janeiro.

Ele foi vítima de parada cardiorrespiratória e complicações infecciosas, de acordo com a assessoria de comunicação do órgão de segurança.

Carioca de berço, ele atuou na Polícia Civil do Acre por vários anos, em diversas delegacias do interior do Estado, até se aposentar. Depois de afastado do cargo, voltou a morar em sua cidade de origem.

“Tinha brilhante atuação na defesa da supremacia do interesse público”, diz uma nota lançada pelo delegado-geral de Polícia Civil do Acre, José Henrique Maciel Ferreira.